Прогнозируем курс рубля на неделю в диапазоне 64,3-66,1 да доллар - БКС

"Устойчивость валюты к рыночной тревожности и спаду нефтяных котировок сохраняется, - констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Новостной фон по торговым переговорам США и Китая, который сейчас является главным генератором опасений рынка, за последние дни не испытал существенных изменений в сторону значительной эскалации напряженности. Мы продолжаем ожидать возможного обмена взаимной жесткостью между сторонами вплоть до начала встречи G20. Считаем, что на подходе к данной встрече, либо несколько позже ее итогов страны могут выступить с очередным набором вербальных заявлений о готовности к возращению за стол переговоров".

Тем временем того уровня нагнетания негатива, который есть уже сейчас, оказывается достаточно для того, чтобы удерживать нефтяные цены на пониженных уровнях под отметкой 70$. В свою очередь эксперт БКС считает, что нефть вернется к росту с приближением лета - если рынок не получит какой-либо весомой подпитки для своих опасений за мировой экономический рост на фоне торговой войны, то набор геополитических и фундаментальных факторов поддержки снова может завладеть рынком, вернув котировки нефти в повышательный тренд.

"Для рубля эта неделя, вероятно, пройдет условно нейтрально. Мы полагаем, что отечественная валюта может испытать некоторое ослабление, которое главным образом будет объясняться завершением налогового периода, а не потерей рубля устойчивости к внешнему негативу. Мы сохраняем наш краткосрочный взгляд на рубль и считаем, что пока РФ удается находиться вне первого плана западного геополитического давления, российские активы продолжат пользоваться повышенным спросом нерезидентов. В таких условиях прогнозируем курс рубля на неделю в диапазоне 64,3-66,1", - прогнозирует Антон Покатович.