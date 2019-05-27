.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мы сохраняем по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" рекомендацию "Держать" и повышаем целевую цену до 232,1 руб. - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 мая 2019 года 18:10
Мы сохраняем по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" рекомендацию "Держать" и повышаем целевую цену до 232,1 руб. - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендации по акциям ПАО "Газпром" - глобальной энергетической компании с крупнейшей в мире газотранспортной системой. Удвоение чистой прибыли позволило "Газпрому" удвоить размер дивидендов, что послужило сигналом для роста акций. Несмотря на увеличение стоимости бумаг, аналитики повысили целевую цену по обыкновенным акциям ПАО "Газпром", сохранив по ним рекомендацию "Держать" с потенциалом роста 11,5% в среднесрочной перспективе. ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания с полным циклом, включая геологоразведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку и реализацию газа, газового конденсата и нефти, производство и реализацию газомоторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. На "Газпром" приходится около 11% мировой и 69% российской добычи газа и около 12 % добычи нефти и газового конденсата. По итогам прошлого года "Газпром" показал рекордные финансовые показатели. Этому способствовало сочетание высоких мировых цен на углеводороды и нехарактерного в прошлые периоды ослабления курса национальной валюты. Консолидированная выручка группы по МСФО в 2018 году выросла на 25,6% и составила 8 224,2 млрд руб. EBITDA компании (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличилась на 77,2%, до 2 599,3 млрд руб. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", выросла вдвое и составила 1 456,3 млрд руб. Удвоение чистой прибыли позволило "Газпрому" удвоить размер дивидендов, что послужило сигналом для роста акций. На дивиденды по-прежнему направляется лишь 27% чистой прибыли, но менеджмент озвучил планы со следующего года постепенно идти к выплате 50%. Эти ожидания будут поддерживать цену акций, говорится в исследовании аналитиков ГК "ФИНАМ". Скорое окончание строительства сразу трех газопроводов, один из которых - "Сила Сибири", приведет к росту объемов экспорта газа, сокращению капзатрат и снижению долга, начиная с 2020 года. "В мае акции "Газпрома" взломали многолетнее сопротивление - на обещании щедрых дивидендов котировки взлетели на 22%. Несмотря на рост стоимости бумаг, мы сохраняем по обыкновенным акциям ПАО "Газпром" рекомендацию "Держать" и повышаем целевую цену до 232,1 руб., что соответствует потенциалу роста на уровне 11,5% в среднесрочной перспективе", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
.
27 мая 2019 года 19:47
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Hewlett Packard Enterprise Company: вход по текущим ценам - $14, целевой уровень - $13,3, стоп-лосс - $14,85, потенциал... читать дальше
.27 мая 2019 года 19:15
"Мы считаем, что цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. Сужение спредов между месячными контрактами на нефть усиливают ожидания того, что санкции США и волна кризисов, прокатившаяся от Венесуэлы до Ливии, может привести к сбоям в поставках нефти в мире. В... читать дальше
.27 мая 2019 года 13:28
"Эскалация торговых споров между США и Китаем в течение прошедшей недели сопровождалась смещением акцентов с введения пошлин на торговые запреты и бойкоты, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Это привело к усилению опасений по поводу... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:45
"После падения на 7% в рамках прошлой недели на фоне обострения риторики между Китаем и США нефть вернулась на довольно комфортные для российского рубля отметки выше 68 долл./бар. Поддержку нефтяным контрактам оказали и пятничные данные о сокращении количества буровых установок в США на 5 единиц... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:25
"Нефть остается в диапазоне 68-70 долл./барр. Статистика по числу буровых показала снижение на 5 шт. – до 797 шт., но была едва воспринята рынком. Тем не менее, к концу текущей недели рассчитываем на попытки проторговки верхней границы ввиду спекуляций на тему продления соглашения ОПЕК+. Также... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:18
Нефтяные котировки в конце недели восстанавливались после падения предыдущего дня и продемонстрировали умеренный рост, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Сохраняющаяся растущая динамика запасов нефти в Штатах, которые по последним данным достигли двухлетних... читать дальше
.27 мая 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.24 мая 2019 года 18:23
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:45
"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.