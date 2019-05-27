Какого-либо существенного влияния на отечественный рынок акций в вечерние часы не будет - "Открытие Брокер"

Торги в США не проводятся сегодня по случаю Дня памяти. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, какого-либо существенного влияния на отечественный рынок акций в вечерние часы не будет. Усиление позиций евроскептиков в Европе, а также дорожающая нефть будут достаточными факторами, чтобы обеспечить положительное закрытие торгового дня в России.