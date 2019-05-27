Ожидаем продолжения тенденции к снижению доходностей в рублевых облигациях - УК "Альфа-Капитал"

"На прошлой неделе рынок рублевых облигаций продолжил рост. Инфляция на основе недельных данных составляет, по нашим расчетам, 5,1% против 5,2% неделей ранее. Также наблюдается снижение ставок по вкладам. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде мая 2019 года составила 7,45% против 7,52% в предыдущей декаде. Мы полагаем, что высока вероятность снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании, которое пройдет 14 июня. Так что мы ожидаем продолжения тенденции к снижению доходностей в рублевых облигациях.

Аукционы ОФЗ вновь прошли довольно сильно. Выпуск 26227 (24 год) был размещен на 73 млрд руб. при спросе 162 млрд руб., а выпуск 26228 (30 год) был размещен на 23 млрд руб. при спросе 79 млрд руб. Таким образом, совокупный спрос составил 241 млрд, и это очень высокий показатель. Судя по всему, Минфин в этом году сможет при определенных условиях заблаговременно выполнить план по заимствованиям, что должно снизить давление на рыночные доходности. Сейчас большие объемы нового рублевого долга - серьезный фактор торможения снижения рублевых доходностей", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.