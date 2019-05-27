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27 мая 2019 года 16:27
Ожидаем продолжения тенденции к снижению доходностей в рублевых облигациях - УК "Альфа-Капитал"
"На прошлой неделе рынок рублевых облигаций продолжил рост. Инфляция на основе недельных данных составляет, по нашим расчетам, 5,1% против 5,2% неделей ранее. Также наблюдается снижение ставок по вкладам. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде мая 2019 года составила 7,45% против 7,52% в предыдущей декаде. Мы полагаем, что высока вероятность снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании, которое пройдет 14 июня. Так что мы ожидаем продолжения тенденции к снижению доходностей в рублевых облигациях. Аукционы ОФЗ вновь прошли довольно сильно. Выпуск 26227 (24 год) был размещен на 73 млрд руб. при спросе 162 млрд руб., а выпуск 26228 (30 год) был размещен на 23 млрд руб. при спросе 79 млрд руб. Таким образом, совокупный спрос составил 241 млрд, и это очень высокий показатель. Судя по всему, Минфин в этом году сможет при определенных условиях заблаговременно выполнить план по заимствованиям, что должно снизить давление на рыночные доходности. Сейчас большие объемы нового рублевого долга - серьезный фактор торможения снижения рублевых доходностей", - отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.
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27 мая 2019 года 19:47
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Hewlett Packard Enterprise Company: вход по текущим ценам - $14, целевой уровень - $13,3, стоп-лосс - $14,85, потенциал... читать дальше
.27 мая 2019 года 19:15
"Мы считаем, что цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. Сужение спредов между месячными контрактами на нефть усиливают ожидания того, что санкции США и волна кризисов, прокатившаяся от Венесуэлы до Ливии, может привести к сбоям в поставках нефти в мире. В... читать дальше
.27 мая 2019 года 13:28
"Эскалация торговых споров между США и Китаем в течение прошедшей недели сопровождалась смещением акцентов с введения пошлин на торговые запреты и бойкоты, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Это привело к усилению опасений по поводу... читать дальше
.27 мая 2019 года 11:45
"После падения на 7% в рамках прошлой недели на фоне обострения риторики между Китаем и США нефть вернулась на довольно комфортные для российского рубля отметки выше 68 долл./бар. Поддержку нефтяным контрактам оказали и пятничные данные о сокращении количества буровых установок в США на 5 единиц... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:25
"Нефть остается в диапазоне 68-70 долл./барр. Статистика по числу буровых показала снижение на 5 шт. – до 797 шт., но была едва воспринята рынком. Тем не менее, к концу текущей недели рассчитываем на попытки проторговки верхней границы ввиду спекуляций на тему продления соглашения ОПЕК+. Также... читать дальше
.27 мая 2019 года 10:18
Нефтяные котировки в конце недели восстанавливались после падения предыдущего дня и продемонстрировали умеренный рост, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Сохраняющаяся растущая динамика запасов нефти в Штатах, которые по последним данным достигли двухлетних... читать дальше
.27 мая 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в пятницу. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.24 мая 2019 года 18:23
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:45
"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
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