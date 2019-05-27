Рубль сдержанно растет, вновь игнорируя несколько негативных драйверов - БКС

"Российская валюта с открытия демонстрирует сдержанное укрепление, несмотря на умеренно негативный внешний фон. Нефтяные цены и развивающиеся валюты находятся под давлением на фоне возобновления роста индекса доллара. Глобальные инвесторы оценивают очередные заявления президента США по торговому спору с Китаем. Несмотря на довольно прохладное отношение глобальных инвесторов к рисковым активам, рубль не спешит сдавать позиции. Не смущает участников российского рынка и умеренная нисходящая коррекция, наблюдающаяся в ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI после неудачной попытки уйти вверх, произошедшей на старте сессии, вернулся к минимуму конца предыдущей недели. Нефть вновь сдает позиции. Пара USD/RUB продолжает консолидироваться в рамках диапазона 64,1-65,04, несколько уменьшив амплитуду разнонаправленных движений. До закрытия часового периода за пределами одной из границ "бокового" канала, более вероятно сохранение консолидационной динамики", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.