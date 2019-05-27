Рекомендуем покупать "ЛУКОЙЛ" и держать "Газпром" - ITI Capital

"Мы считаем, что акции "ЛУКОЙЛа" значительно недооценены технически и фундаментально в отличие от "Газпрома", который выглядит переоцененным после недавнего всплеска котировок. В краткосрочной перспективе стоимость акций "ЛУКОЙЛа" приблизится к цене обратного выкупа в размере 5450 руб./акция, что рядом с нашим целевым уровнем (5436 руб. до конца июня), и продолжит расти к фундаментальному целевому уровню. Мы рекомендуем покупать "ЛУКОЙЛ" и держать "Газпром", - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК