В среднесрочной перспективе не верим в рубль крепче 64 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"В понедельник утром, несмотря на восстановление интереса инвесторов к риску, рубль не демонстрировал выраженной динамики. Российской валюте не дает укрепиться нефть. Вероятно, рубль продолжит в ближайшее время торговаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$. В среднесрочной перспективе мы не верим в рубль крепче 64 руб./$ в основном из-за фундаментальных факторов (сезонное ухудшение платежного баланса, риски снижения спроса на российские активы и увеличения оттока капитала)", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".