Рубль сохраняется на комфортных уровнях благодаря пику налоговых выплат - "Нордеа Банк"

"Российская валюта сохраняет относительную устойчивость в условиях повышенной волатильности на глобальных площадках, - комментируют эксперты "Нордеа банка". - В конце прошлой недели рубль терял около процента в основных валютных парах, хотя падение цен на нефть в рамках недели достигало 7%. В начале недели умеренным фактором поддержки остаются налоговые платежи, пик по которым приходится на сегодня, а завершающий платеж по налогу на прибыль произойдет завтра. Основным вызовом для рубля остается глобальный внешний фон, замедление мировой экономики в условиях обострения торговых противоречий между США и Китаем. Рубль до сих пор оставался довольно устойчивым к ухудшению глобальных настроений и по-прежнему на данный момент находится на более крепких уровнях, чем в начале мая, когда начался новый виток торговой войны. На горизонте ближайшего месяца до возможной встречи Трампа и Си в рамках саммита Большой Двадцатки США и Китай, вероятно, продолжат взаимную жесткую риторику. На этом фоне рубль становится более уязвимым, хотя, скорее всего, продолжит демонстрировать динамику лучше аналогов. На текущей неделе основным фактором риска выступает публикация индексов деловой активности в США и Китае (см. предыдущий раздел). Напряженный внешний фон заметно осложняет для рубля возможность достичь заметно более крепких уровней".