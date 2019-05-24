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24 мая 2019 года 19:01
Российский рынок акций имеет шансы на возобновление роста в рамках следующей недели - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста, после коррекции днем ранее. И если в первой половине дня внешний фон поддерживал наши бумаги, то к концу сессии ситуация кардинально изменилась. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent к открытию торгов в Штатах вплотную подходил к 69 долларам, в дальнейшем развернулся и отступил ниже 68 долларов, теряя порядка 0,7%. В США, после позитивного открытия торгов, усилились продажи, в результате чего после первых часов индексы Dow Jones и S&P500 вернулись к уровням закрытия четверга. В сложившихся обстоятельствах к 18.00 мск индекс МосБиржи прибавил символические 0,03%, удерживая позиции чуть ниже 2620 пунктов. Главными "якорями" для рынка послужили акции Газпрома (-1,7%) и ВТБ (-3,4%), где прошло коррекционное снижение. Лучше рынка торговались бумаги ОГК-2 и "префы" Транснефти, прибавившие 2,3% и 4,6% соответственно. Отметим, что в первой половине торгов индекс МосБиржи вплотную подходил к историческим максимумам, установленным в среду, в моменте находясь выше 2640 пунктов. Однако изменение внешнего фона не позволило "быкам" удержать рынок на этих значениях. Плюс к этому, в некоторых бумагах игроки предпочли зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. В результате, рынок откатился к уровням закрытия четверга. Однако это не меняет техническую картину. На наш взгляд, российский рынок имеет шансы на возобновление роста в рамках следующей недели. При этом ближайшей целью восходящей динамики может стать отметка 2750 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Детский мир
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