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Главная / Аналитикам / Аналитика / Предварительные индексы PMI за май стали источником беспокойства для рынков - Julius Baer
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24 мая 2019 года 17:45
Предварительные индексы PMI за май стали источником беспокойства для рынков - Julius Baer
"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку консенсус-прогноз предполагал рост показателей до 52,7 и 53,5, последовало разочарование и финансовые рынки оказались под давлением. Такое развитие событий отражает обострение торгового противостояния между США и Китаем, а также ослабление внутреннего спроса в стране. Предварительные значения PMI по Германии демонстрируют замедление ведущей экономики Европы. Индекс деловой активности в промышленном секторе показал небольшое снижение с апрельского уровня до 44,3, в то время как индекс по сектору услуг упал до 55,0. Композитный индекс неожиданно вырос до 52,4. Предварительные PMI по Франции оказались лучше показателей предыдущего периода и консенсус-прогноза: в промышленности индекс составил 50,6, а в сфере услуг - 51,7. Индексы по еврозоне не достигли консенсус-прогноза ни в одном из секторов: показатель по промышленности на уровне 47,7 указывает на снижение деловой активности, а по сфере услуг упал до 52,5. Предварительный PMI по промышленности в Японии также перешел в негативную область, опустившись в до 49,6 из-за напряженности в сфере внешней торговли. Предварительные индексы деловой активности PMI за май показали более слабые результаты, чем ожидалось, однако большинство показателей все же остались выше границы роста на уровне 50 п.".
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24 мая 2019 года 18:23
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
.24 мая 2019 года 13:56
"Участники финансовых рынков начали терять уверенность в том, что торговый конфликт быстро разрешится (есть мнение, что, как минимум, до конца лета позитивных новостей ждать не стоит), - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Это отразилось в падении индекса S&P на 1,2%, при этом... читать дальше
.24 мая 2019 года 11:00
Повышенная волатильность может стать аргументом для продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов восстанавливаются после вчерашнего падения более чем на 5%. Контракты на Brent в моменте - $68,42/bbl, WTI – 58,50$/bbl. Выделить один определенный фактор, вызвавший вчерашний обвал нефтяных цен, будет сложно. В утренние часы четверга давление на... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:32
"Нефтяные фьючерсы перед началом торгов в РФ прибавляли около 1,5% после обвала на 4,5-5,5% накануне, который стал самым сильным в этом году. Инвесторы продавали фьючерсы на фоне опасений замедления мирового спроса на нефть, а также ввиду высокого предложения на рынке США как по показателю... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:30
"Как ожидалось, нефть продолжила нисходящее движение, опускаясь в четверг даже ниже 68 долл./барр. После схлопывания геополитической премии на первый план вышло вновь торговое противостояние Китая и США, которое рынки смакуют с особой тщательностью. Еженедельная статистика по запасам от Минэнерго... читать дальше
.24 мая 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг существенным снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в пятницу. читать дальше
.23 мая 2019 года 15:26
"Давление на китайский юань (CNY) в связи с ростом напряженности в торговых переговорах привело к его ослаблению на 2,5% относительно доллара США (USD) с начала мая и закреплению пары CNY/USD на уровне выше 6,90 с прошлой пятницы, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов... читать дальше
.23 мая 2019 года 14:10
"Опасения по поводу возможной нехватки предложения на рынке нефти сокращаются, что привело к снижению котировок "черного золота" до 70 долл. США за баррелью - комментирует ситуацию на рынке нефти главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
.23 мая 2019 года 13:25
Надежда участников рынка акций на поддержку со стороны ФРС в случае торговой войны может не оправдаться - Райффайзенбанк
"Опубликованная стенограмма с последнего заседания FOMC оказалась несколько неожиданной, по крайней мере, для участников рынка фьючерсов, которые предполагают не менее одного снижения ключевой ставки до конца года с вероятностью 74%. Повысив прогноз по росту экономики и считая временной недавнюю... читать дальше
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