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24 мая 2019 года 18:23
Дефицит поставок и геополитика подогреют стоимость нефти в июне - БКС
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции котировок сырья. Мы считаем, что резкое снижение цен прежде всего обусловлено усилением тревожности рынков в отношении развития торгового спора США и Китая после того, как стороны обменялись жесткими заявлениями. При этом мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что фундаментальный базис и геополитика формируют существенный потенциал для возвращения к росту нефтяных цен, говорить о долгосрочном понижательном тренде весьма преждевременно. Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на наш взгляд, отражают рациональную позицию участников сделки. Экспортерам важно понимать баланс рынка в летние месяцы. Решение о продлении сделки по сокращению добычи, на наш взгляд, будет приниматься исходя из летнего соотношения спроса и предложения, а оно может характеризоваться формированием значительного дефицита поставок. По нашим оценкам, он может сложиться на в размере 0,3-0,6 млн барр. /сутки". Геополитические факторы, связанные с Ираном, Венесуэлой и Ливией, по мнению эксперта, продолжают сохранять актуальность: " Судя по всему, нефтяной рынок США готовится к усилению давления на Иран. Если поставки сырья из исламской республики полностью уйдут с рынка под этим давлением, другим экспортерам потребуется определенное время для хотя бы частичного замещения данных объемов. В этот период накопленный объем американских запасов позволит США в некоторой степени ограничить влияние скачка мировой ценовой конъюнктуры нефти на внутренний рынок. Мы сохраняем наш взгляд на американскую нефтедобычу и считаем, что именно США могут стать основным генератором формирования нового навеса предложения на нефтяном рынке". Тем не менее, пока работает рыночный баланс, сформированный влиянием ОПЕК+, а инфраструктурные проблемы американской нефтяной отрасли остаются актуальными, наращивание объемов добычи нефти в Штатах не должно существенно изменить баланс рынка в перспективе этого года. В настоящее время главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен, по мнению Антона Покатовича, являются опасения рынка по поводу замедления роста мировой экономики, и мирового спроса на нефть в частности В последнее время на фоне "обмена любезностями" между США и КНР значительно усилились. "Однако мы считаем, что летом нефть снова окажется в зоне роста, - прогнозирует главный аналитик "БКС Премьер". - С одной стороны, мы по-прежнему не исключаем, что в течение двух месяцев США и Китай либо заключат сделку, либо вернутся на путь "успешных" переговоров. С другой стороны, по нашим прогнозам, летом на нефтяном рынке может сложиться существенный дефицита. Кроме того, мы считаем, что усиление давления США на Иран может стать для нефти одним из основных драйверов роста. Отношения в треугольнике США-Саудовская Аравия-Иран могут испытать обострение, что способно привести к спекулятивному росту стоимости сырья. В результате, по нашим прогнозам, к концу июня нефтяные котировки будут находиться в диапазоне 72-75$ за баррель".
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.23 мая 2019 года 15:26
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