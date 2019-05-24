Можно ожидать положительного завершения дня на фондовом рынке - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций следует в рамках общемировой тенденции. Растут котировки сырьевых контрактов, что непосредственно затрагивает интересы отечественных экспортёров. Можно ожидать положительного завершения дня на фондовом рынке и укрепления национальной валюты, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.