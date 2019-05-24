Газпромбанк поднял рейтинг акций ВТБ до "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил рейтинг для акций ВТБ (MOEX: VTBR) с "на уровне рынка" до "выше рынка", сообщается в обзоре Газпромбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет 0,064 рубля за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ВТБ, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 0,05 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,04 рубля за штуку.