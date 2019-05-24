На рынке акций РФ сохраняется краткосрочный восходящий тренд, но он может прерваться на коррекцию - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались в "плюсе", располагаясь не так далеко от достигнутых ранее на неделе максимумов года. На рынке акций РФ сохраняется краткосрочный восходящий тренд, но он все еще может прерваться на коррекцию в случае ухудшения внешнего фона", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.