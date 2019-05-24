Ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума - около отметки 2635 пунктов. Некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать публикация апрельской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США. В целом же мы ожидаем позитивного закрытия индекса МосБиржи с повышением в пределах от 0,3% до 1,2% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.