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Главная / Аналитикам / Аналитика / По USD/RUB, скорее всего, увидим консолидацию в границах 64,1-65,04 - БКС
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24 мая 2019 года 15:16
По USD/RUB, скорее всего, увидим консолидацию в границах 64,1-65,04 - БКС
"Пара USD/RUB открылась вниз и демонстрирует умеренное снижение, растеряв значительную часть вчерашнего роста. Пара EUR/RUB сегодня также стартовала на отрицательной территории, консолидируясь в умеренном "минусе". Вчера рубль продемонстрировал достаточно сдержанную реакцию на сильное падение нефти и в целом крайне негативную динамику большинства рисковых активов. Сегодня ситуация на мировых рынках существенно улучшилась, и на этом фоне рубль показывает умеренный рост. Восстановлению глобальных площадок способствует заявление президента США о том, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения между США и Китаем. Таким образом, последние агрессивные действия Штатов против китайского корпоративного сектора теперь воспринимаются инвесторами скорее как направленные на принуждение Китая к заключению двухсторонней торговой сделки. Тем не менее, связанный с этим оптимизм является достаточно сдержанным, т. к. американо-китайский переговорный процесс уже показал, что опрометчивый оптимизм относительно его успешного завершения приводит к большому разочарованию. Кроме того, Штаты рассматривают возможное введение пошлин на импорт из стран, которые, по мнению Минфина США, злоупотребляют ослаблением национальной валюты. В этот список могут войти Россия, Китай, Япония, Германия и Швейцария. Несмотря на пробой верхней границы краткосрочного нисходящего канала, пара USD/RUB не смогла развить импульс роста, развернувшись от горизонтальной области сопротивления 64,9-65,04. В результате котировки вернулись обратно в канал, однако он, скорее всего, уже утратил силу, и мы увидим консолидацию в границах 64,1-65,04", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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24 мая 2019 года 18:23
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:45
"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
.24 мая 2019 года 13:56
"Участники финансовых рынков начали терять уверенность в том, что торговый конфликт быстро разрешится (есть мнение, что, как минимум, до конца лета позитивных новостей ждать не стоит), - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Это отразилось в падении индекса S&P на 1,2%, при этом... читать дальше
.24 мая 2019 года 11:00
Повышенная волатильность может стать аргументом для продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов восстанавливаются после вчерашнего падения более чем на 5%. Контракты на Brent в моменте - $68,42/bbl, WTI – 58,50$/bbl. Выделить один определенный фактор, вызвавший вчерашний обвал нефтяных цен, будет сложно. В утренние часы четверга давление на... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:32
"Нефтяные фьючерсы перед началом торгов в РФ прибавляли около 1,5% после обвала на 4,5-5,5% накануне, который стал самым сильным в этом году. Инвесторы продавали фьючерсы на фоне опасений замедления мирового спроса на нефть, а также ввиду высокого предложения на рынке США как по показателю... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:30
"Как ожидалось, нефть продолжила нисходящее движение, опускаясь в четверг даже ниже 68 долл./барр. После схлопывания геополитической премии на первый план вышло вновь торговое противостояние Китая и США, которое рынки смакуют с особой тщательностью. Еженедельная статистика по запасам от Минэнерго... читать дальше
.24 мая 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг существенным снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в пятницу. читать дальше
.23 мая 2019 года 15:26
"Давление на китайский юань (CNY) в связи с ростом напряженности в торговых переговорах привело к его ослаблению на 2,5% относительно доллара США (USD) с начала мая и закреплению пары CNY/USD на уровне выше 6,90 с прошлой пятницы, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов... читать дальше
.23 мая 2019 года 14:10
"Опасения по поводу возможной нехватки предложения на рынке нефти сокращаются, что привело к снижению котировок "черного золота" до 70 долл. США за баррелью - комментирует ситуацию на рынке нефти главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
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