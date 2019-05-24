Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,75 - 65,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу стремится отыграть утраченные накануне позиции, пользуясь локальной слабостью доллара. Поддержку российской валюте оказывает фактор налогового периода, а также восстановление нефтяных котировок. "Черное золото" прервало цикл снижения, спровоцированный ростом запасов сырья и тревогами инвесторов относительно состояния мировой экономики. Баррель Brent уверенно торгуется выше 68-долларовой отметки на фоне сокращения предложения ОПЕК и ухудшения политической ситуации вокруг Ирана. Тем временем, американская валюта дешевеет на фоне слабых показателей промышленности и опасений, связанных с продолжением торговой войны. Дополнительным фактором давления выступают ожидания, что ФРС пойдет на снижение процентных ставок.

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,75 - 65,75 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.