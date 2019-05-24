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24 мая 2019 года 13:56
Торговая война: под удар может попасть не только импорт, но и технологии - Райффайзенбанк
"Участники финансовых рынков начали терять уверенность в том, что торговый конфликт быстро разрешится (есть мнение, что, как минимум, до конца лета позитивных новостей ждать не стоит), - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Это отразилось в падении индекса S&P на 1,2%, при этом энергетический и технологический сектора были в лидерах (-3,13% и -1,73%, соответственно). На волне «бегства в качество» доходности 10-летних UST опустились на 5 б.п. до YTM 2,31%. Негативным настроениям способствовали действия США в отношении китайской компании Huawei, а также последовавшие за этим высказывания о том, что США могут заблокировать экспорт в Китай продуктов/комплектующих, связанных с высокими технологиями ( в том числе в области искусственного интеллекта, роботостроения, трехмерной печати объектов), также может быть введен запрет на наем иностранных граждан в технологические компании ( с целью недопущения утечки разработок). Администрация США рассматривает, по крайней мере, еще пять китайских компаний для введения ограничений, аналогичных тем, что против Huawei". По мнению эксперта, еще одним свидетельством того, что разрешение конфликта не будет быстрым, является подготовка пакета мер помощи американским фермерам для компенсации возможного ущерба от ответных действий Китая. По данным СМИ, внутри США нет однозначного мнения относительно эффективности предлагаемых ограничений: по мнению бизнес-сообщества, «репатриация» цепочки поставок, навязываемая чиновниками, не приведет к желаемому экономическому росту, в течение следующих 5 лет эти меры могут сократить экспорт американских товаров на 56 млрд долл., а также лишить рабочих мест 74 тыс. человек. "По-видимому, действия Д. Трампа являются еще одной итерацией устрашения китайской стороны для принуждения к торговому соглашению (в частности, в новую сделку предлагается включить Huawei). Пока финансовые рынки удерживаются от обвала, но такой новостной фон увеличивает его вероятность, при этом техническая картина явно указывает, по крайней мере, на коррекцию вниз", - заключает Денис Порывай.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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