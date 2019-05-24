Ослабление рубля может получить свое развитие в сторону 65.50 за доллар и 73.50 за евро до конца будущей недели - FxPro

"Российская валюта в четверг прямо-таки пугала снижением, однако это движение в пятницу утром не получило развития, - комментируют аналитики FxPro. - USD/RUB подскакивала на 47 копеек до 64.86, однако сегодня утром вернулась к 64.58. EUR/RUB торгуется по 72.25, хотя к концу дня вчера поднималась выше 72.50. Давление на рубль было вызвано серьезной распродажей на мировых фондовых и сырьевых площадках. В какой-то момент вчера американские индексы теряли около 1.5%, а нефть - более 5.5%. К утру пятницы панические настроения улеглись, и инвесторы предпочитают осторожно подбирать упавшие накануне активы".

На мировом валютном рынке доллар в четверг поднимался к двухлетним максимумам, но резко развернулся вниз, развивая снижение в пятницу в первой половине дня. Этот импульс может оказаться кратковременным откатом, так как торговые войны, похоже, переходят в продолжительную партизанскую борьбу. Все это, по мнению экспертов FxPro, грозит снижением мировых темпов роста и общим спросом на сырьевые активы, включая нефть.

"На рубль это может оказать умеренное, но продолжительное давление в течение ближайших недель. Таким образом, несмотря на пятничный откат, ослабление российской валюты вполне может получить свое развитие в сторону 65.50 за доллар и 73.50 за евро до конца будущей недели", - прогнозируют специалисты FxPro.