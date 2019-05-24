Российский рынок в пятницу должен восстановиться - Альфа-банк

"Мы ожидаем, что российский рынок и рубль сегодня восстановятся на ожиданиях разрешения американо-китайского торгового спора. Дональд Трамп придерживался вполне миролюбивой интонации в четверг, заявив, что жалобы на Huawei могут быть разрешены в рамках американо-китайской торговой сделки, назвав китайский телекоммуникационный гигант "очень опасным". В то же время Министерство торговли США предложило новые антисубсидиционные пошлины на продукцию стран, валюты которых недооценены, открыв потенциально новый фронт против Китая. Цены на нефть стабилизировались сегодня ночью и утром восстанавливаются (Brent +0,9%@ 68.35), что окажет поддержку российским активам", - полагают аналитики Альфа-банка.

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