Рубль продолжит в ближайшее время торговаться в коридоре 64,5-65,5 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

"Вероятно, рубль продолжит в ближайшее время торговаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$. Локальную поддержку российской валюте оказывает налоговый период (в понедельник уплачиваются основные налоги: НДС, НДПИ и акцизы, а во вторник - налог на прибыль). В среднесрочной перспективе мы не верим в рубль крепче 64 руб./$ в основном из-за фундаментальных факторов (сезонное ухудшение платежного баланса, риски снижения спроса на российские активы и увеличения оттока капитала)", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".