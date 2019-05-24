Индекс МосБиржи растет на фоне высоких дивидендов и снижения влияния иностранцев на торги - БКС

"Внешние риски для российского рынка усиливаются. К возможному провалу американо-китайских торговых переговоров добавляется рост неопределенности вокруг Brexit на фоне сообщений в СМИ, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй может объявить об отставке, а также падение цен на нефть Brent ниже психологически важной отметки 70 долларов за баррель. Запасы сырой нефти в США (+4,7 млн барр.) достигли максимального уровня с середины 2017 года. Хотя, с другой стороны, это серьезно повышает шансы сделки на продление сокращения нефтедобычи в июне. Новости по отношениям США и Китая нетто-негативные. Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против Китая (и других стран), манипулирующих курсом своих валют, а президент Дональд Трамп назвал Huawei "очень опасной", хотя и указал на возможность разрешения вопросов, касающихся компании, в рамках торгового соглашения США и Китая. Тем не менее, российский рынок выглядит относительно устойчиво, сегодня индексу МосБиржи даже удается показывать рост. Это объясняется как высокой дивидендной доходностью многих акций, так и снизившимся влиянием иностранцев на ход торгов", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.