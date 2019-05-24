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24 мая 2019 года 11:20
Индекс РТС тестирует уровень вблизи 1300, и в случае успеха устремится к уровню в 1350 пунктов - "НФК-Сбережения"
Текущее состояние на российском фондовом рынке, по мнению главного аналитика АО "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина, можно охарактеризовать как попытку ускорения (обычно это последняя фаза развития тренда в рамках которого реализуется самое сильное движение). Индекс МосБиржи тестирует уровень в 2650 и в случае пробоя будет стремиться к отметке в 2700. Индекс РТС тестирует уровень вблизи 1300, и в случае успеха устремится к уровню в 1350 пунктов. Российская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 64-66 по отношению к доллару США и, по всей видимости, этот процесс скоро завершится началом направленного движения, а значит, сценарий, при котором индекс РТС преодолеет ближайшие уровни сопротивления, получит хорошие шансы на реализацию только в случае возобновления восстановления рубля, полагает эксперт. "Для краткосрочных спекуляций нынешний период можно считать весьма благоприятным, однако долгосрочные инвесторы, напротив, в таких условиях продолжают подбирать подходящие моменты для сокращения портфеля ценных бумаг и фиксации прибыли, - указывает Алексей Кузьмин. - Поводов для оптимизма остается не так много, в то время как глобальные риски вызывают все большую обеспокоенность. Основные компании, ценные бумаги которых являются драйверами российской экономики, остаются экспортоориентированными. И Газпром на текущий момент - наиболее яркий тому пример. Это означает, что риски мировой экономики, в том числе связанные с ситуацией на внешних рынках, не обойдут нас стороной". Искать опору на внутреннем рынке в данном случае видится эксперту НФК малопривлекательным: "Достаточно вспомнить утвержденный премьер-министром Медведевым в начале мая план достижения национальных целей. Так, в ближайшие пять лет (до 2024 года) показатель естественного прироста численности населения будет оставаться отрицательным. Одним словом, естественная убыль населения (назовем это своими именами) - это объективная реальность. Осознавая это - понимаешь, почему численность населения России даже по данным Росстата сократилась с начала текущего года к 19 апреля на 100 тысяч человек, а российский ритейл там, где он есть. К слову, по итогам четверга расписки X5 и акции Магнита подешевели на 3,93% и 1,77% соответственно. Рассчитывать на рост потребления в условиях сокращения численности населения не приходится".
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24 мая 2019 года 18:23
"В пятницу мы наблюдаем умеренное восстановление котировок Brent к значениям вблизи $68,5, - комментирует ситуацию на рынке нефти главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - По нашему мнению, увеличение запасов нефти в США, зафиксированное накануне, вряд ли стало главной причиной коррекции... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:45
"Предварительные индексы деловой активности PMI за май по США снизились до 50,6 в промышленности и до 50,9 в секторе услуг, со значительно более высоких значений за предыдущий период на уровне 52,6 и 53,0 соответственно, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Поскольку... читать дальше
.24 мая 2019 года 17:17
Растущие опасения по поводу замедления глобального экономического роста привели к снижению на сырьевых рынках - Julius Baer
Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
.24 мая 2019 года 13:56
"Участники финансовых рынков начали терять уверенность в том, что торговый конфликт быстро разрешится (есть мнение, что, как минимум, до конца лета позитивных новостей ждать не стоит), - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Это отразилось в падении индекса S&P на 1,2%, при этом... читать дальше
.24 мая 2019 года 11:00
Повышенная волатильность может стать аргументом для продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов восстанавливаются после вчерашнего падения более чем на 5%. Контракты на Brent в моменте - $68,42/bbl, WTI – 58,50$/bbl. Выделить один определенный фактор, вызвавший вчерашний обвал нефтяных цен, будет сложно. В утренние часы четверга давление на... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:32
"Нефтяные фьючерсы перед началом торгов в РФ прибавляли около 1,5% после обвала на 4,5-5,5% накануне, который стал самым сильным в этом году. Инвесторы продавали фьючерсы на фоне опасений замедления мирового спроса на нефть, а также ввиду высокого предложения на рынке США как по показателю... читать дальше
.24 мая 2019 года 10:30
"Как ожидалось, нефть продолжила нисходящее движение, опускаясь в четверг даже ниже 68 долл./барр. После схлопывания геополитической премии на первый план вышло вновь торговое противостояние Китая и США, которое рынки смакуют с особой тщательностью. Еженедельная статистика по запасам от Минэнерго... читать дальше
.24 мая 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг существенным снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в пятницу. читать дальше
.23 мая 2019 года 15:26
"Давление на китайский юань (CNY) в связи с ростом напряженности в торговых переговорах привело к его ослаблению на 2,5% относительно доллара США (USD) с начала мая и закреплению пары CNY/USD на уровне выше 6,90 с прошлой пятницы, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов... читать дальше
.23 мая 2019 года 14:10
"Опасения по поводу возможной нехватки предложения на рынке нефти сокращаются, что привело к снижению котировок "черного золота" до 70 долл. США за баррелью - комментирует ситуацию на рынке нефти главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
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