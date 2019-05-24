Индекс РТС тестирует уровень вблизи 1300, и в случае успеха устремится к уровню в 1350 пунктов - "НФК-Сбережения"

Текущее состояние на российском фондовом рынке, по мнению главного аналитика АО "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина, можно охарактеризовать как попытку ускорения (обычно это последняя фаза развития тренда в рамках которого реализуется самое сильное движение). Индекс МосБиржи тестирует уровень в 2650 и в случае пробоя будет стремиться к отметке в 2700. Индекс РТС тестирует уровень вблизи 1300, и в случае успеха устремится к уровню в 1350 пунктов.

Российская валюта продолжает консолидироваться в диапазоне 64-66 по отношению к доллару США и, по всей видимости, этот процесс скоро завершится началом направленного движения, а значит, сценарий, при котором индекс РТС преодолеет ближайшие уровни сопротивления, получит хорошие шансы на реализацию только в случае возобновления восстановления рубля, полагает эксперт.

"Для краткосрочных спекуляций нынешний период можно считать весьма благоприятным, однако долгосрочные инвесторы, напротив, в таких условиях продолжают подбирать подходящие моменты для сокращения портфеля ценных бумаг и фиксации прибыли, - указывает Алексей Кузьмин. - Поводов для оптимизма остается не так много, в то время как глобальные риски вызывают все большую обеспокоенность. Основные компании, ценные бумаги которых являются драйверами российской экономики, остаются экспортоориентированными. И Газпром на текущий момент - наиболее яркий тому пример. Это означает, что риски мировой экономики, в том числе связанные с ситуацией на внешних рынках, не обойдут нас стороной".

Искать опору на внутреннем рынке в данном случае видится эксперту НФК малопривлекательным: "Достаточно вспомнить утвержденный премьер-министром Медведевым в начале мая план достижения национальных целей. Так, в ближайшие пять лет (до 2024 года) показатель естественного прироста численности населения будет оставаться отрицательным. Одним словом, естественная убыль населения (назовем это своими именами) - это объективная реальность. Осознавая это - понимаешь, почему численность населения России даже по данным Росстата сократилась с начала текущего года к 19 апреля на 100 тысяч человек, а российский ритейл там, где он есть. К слову, по итогам четверга расписки X5 и акции Магнита подешевели на 3,93% и 1,77% соответственно. Рассчитывать на рост потребления в условиях сокращения численности населения не приходится".