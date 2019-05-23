Приближение пика налоговых выплат сдержало продажи российской валюты - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" рубль понес потери. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 64,8 и 72,2 рубля соответственно. Причиной для продаж в рубле послужили как падение цен на нефть, так и общая негативная динамика валют развивающихся рынков. При этом приближение пика налоговых выплат лишь сдержало продажи в российской валюте. Отметим, что американская валюта продолжает двигаться в рамках коридора 64-65 рублей. В случае сохранения негативных настроений на внешних площадках "быки" по доллару уже в ближайшие сессии могут попытаться протестировать сопротивление на уровне 65 рублей", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.