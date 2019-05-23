Снижение рубля не соответствовало степени пессимизма, охватившего мировые площадки - БКС

"Сегодня рубль стартовал в "красной зоне" и после кратковременной коррекции возобновил активное снижение, обновляя недельные минимумы по отношению к доллару и евро. Давление на российскую валюту оказывал негативный внешний фон, вызванный разрастанием последствий атаки США против китайского корпоративного сектора, а также ухудшением геополитической ситуации из-за прохода американских кораблей через пролив между материковым Китаем и Тайванем. Большинство развивающихся валют в четверг также находилось под давлением, однако их потери были относительно небольшими на фоне столь негативных настроений, царивших на глобальных рынках. Кроме того, к вечеру данный сектор начал постепенно корректировать нисходящее движение. Хотя снижение рубля сегодня было довольно существенным и активным, оно также не соответствовало степени пессимизма, охватившего мировые площадки. Поддержку российской валюте оказывает отечественный долговой рынок, который остается под влиянием стабильно высокого спроса на ОФЗ", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.