Рынок акций останется в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций останется в "минусе", так как поводов для роста на сегодняшний день нет. Нефть дешевеет, внешние рынки под давлением, а торговая война может стать ещё более ожесточённой перед тем, как Вашингтон и Китай обнаружат себя в эпицентре разрушающейся мировой экономики", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.