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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рынок акций останется в "минусе" - "Открытие Брокер"
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23 мая 2019 года 18:28

Рынок акций останется в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций останется в "минусе", так как поводов для роста на сегодняшний день нет. Нефть дешевеет, внешние рынки под давлением, а торговая война может стать ещё более ожесточённой перед тем, как Вашингтон и Китай обнаружат себя в эпицентре разрушающейся мировой экономики", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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23 мая 2019 года 11:30
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23 мая 2019 года 10:23
Нефть продолжит коррекцию, теряя премию, заработанную на геополитике - Промсвязьбанк
"Нефть постепенно опускается к ожидаемым нами уровням (68-70 долл./барр.). Статистика от Минэнерго США вчера стала разочарованием, показав очередной рост в запасах (сырая нефть +4,7 млн барр., бензин +3,7 млн барр., дистилляты +0,7 млн барр.) и нехарактерно низкую для текущего сезона загрузку НПЗ,...    читать дальше
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23 мая 2019 года 09:59
Brent опустилась до $70,5 за баррель
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в "минусе". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Нефтяной рынок продолжает снижение в ходе азиатских торгов в четверг.    читать дальше
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23 мая 2019 года 09:57
Существуют условия и для дальнейшего снижения нефти - ИФК "Солид"
"Нефть предсказуемо перешла к снижению в силу ряда факторов. Трейдеров беспокоит рост запасов вторую неделю подряд - на 4,7 млн баррелей (согласно вчерашним данным). К тому же США, вероятно, предоставят возможность Ираку покупать нефть у Ирана, несмотря на запрет для остальных стран, а...    читать дальше
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22 мая 2019 года 17:57
Рост на рынке угля сменяется коррекцией - Julius Baer
На рынке угля началась коррекция после нескольких месяцев роста, - констатирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Кроме того, продолжается расхождение между динамикой котировок на мировых площадках и в Китае, крупнейшем...    читать дальше
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