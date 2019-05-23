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23 мая 2019 года 17:50
Наша текущая рекомендация для акций МТС - "покупать" - ИК "Велес Капитал"
"Оператор МТС сегодня представил свои финансовые результаты за 1К 2019 г., которые превзошли наши прогнозы и ожидания рынка", - говорится в обзоре ИК "Велес Капитал". Рост выручки составил 9,4% г/г (до 118 млрд руб.) при увеличении сервисной выручки на 9,4% г/г и продаж оборудования на 8,8% г/г. Скор. OIBDA прибавила 6% г/г (до 55,3 млрд руб.), а чистая прибыль - 14,1% г/г (до 17,6 млрд руб.). Значительный рост сервисной выручки во многом стал результатом консолидации МТС Банка и сильных результатов украинского подразделения. Рост выручки сервисов мобильной связи в России замедлился с 3,7% г/г в 1К 2018 г. до 1,5% г/г на фоне выбытия внутреннего роуминга и повышения НДС. Банк принес группе дополнительные 6,3 млрд руб. выручки и 0,2 млрд руб. в скор. OIBDA. Украинское подразделение на фоне продолжающегося развертывания сети LTE в стране показало впечатляющий рост выручки на 19% г/г в гривнах и более чем на 38% г/г в рублях, из-за благоприятного изменения курса. Темпы роста продаж оборудования снизились двукратно по сравнению с 1К 2018 г., что уменьшило давление на скор. OIBDA, а результаты бизнеса фиксированной связи остались примерно на уровне прошлого года. На динамике скор. OIBDA негативно отразилось исключение внутреннего роуминга и оператор оценил данный эффект в 1,3 млрд руб. за год, при этом показатель был поддержан ростом в Украине и единоразовым эффектом от сделки с недвижимостью. Возвращение прежних тарифов на использование частотного ресурса с начала года также должно было поспособствовать росту скор. OIBDA. Рентабельность снизилась на 1,5 п.п. (до 46,8%), но, тем не менее, оказалась выше прогноза. На фоне выплаты в пользу SEC и US DOJ долговая нагрузка группы выросла с 1,2х в конце 2018 г. до 1,5х Чистый долг/Скор. OIBDA, а FCF стал отрицательным. Без учета выплаты по "Узбекскому делу" FCF вырос на 74% г/г. Оператор также сообщил о завершении программы выкупа акций на 30 млрд руб., которая стартовала летом прошлого года. Были подтверждены прогнозы по росту выручки в текущем году более чем на 3% г/г и по капитальным затратам в 90 млрд руб. с учетом регуляторных расходов. Прогноз по скор. OIBDA был поднят и теперь в компании не ожидают снижения показателя, предполагают, что он останется на уровне прошлого года. "Менеджмент МТС проведет конференц-звонок сегодня в 18:00, на котором мы, возможно, услышим новости относительно обсуждения структуры листинга и новой программы buyback. Наша текущая рекомендация для акций МТС - "покупать" с целевой ценой 315 руб. за бумагу", - указывают аналитики ИК "Велес Капитал".
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Компании упоминаемые в новости: МТС
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