Рубль не смог устоять перед внешним негативом и падающей ценой на нефть - "Открытие Брокер"

"Рубль не смог устоять перед внешним негативом и падающей ценой на нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4475 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,71%, недельная до 7,83%, а месячная до 8,07%. Рубль также находился в состоянии краткосрочной перекупленности, его ослабление на негативном внешнем фоне было ожидаемым. Тем не менее это не отменяет повышенный спрос на российские долговые инструменты в свете возможного снижения ставки ЦБ РФ. В Минэкономразвития, по словам министра М. Орешкина, допускают падение инфляции ниже 4% к концу года в рамках оптимистичного сценария. На текущий момент в ведомстве оценивают рост показателя на уровне 5,1%. Росстат удивил пересмотром свежих данных по промышленному производству за апрель. Оценка была снижена до 4,6% с 4,7% Впрочем, это не меняет того факта, что в апреле наблюдался весьма солидный прирост производства, хотя столь существенная цифра во многом объясняется эффектом низкой базы и сезонными факторами. К 16:30 мск пара USD/RUB - 64,76 (+0,57%), EUR/RUB - 71,97 (+0,21%)", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.