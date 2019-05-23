Дешевеющая нефть и торговые войны США с Китаем прервали растущий тренд на фондовом рынке РФ - УК "Райффайзен Капитал"

"В четверг, 23 мая, дешевеющая нефть и все сильнее сгущающиеся тучи над перспективами китайско-американских торговых отношений прервали растущий тренд и на российском фондовом рынке. Хотя индекс Мосбиржи сегодня теряет только 0,2%, РТС снижается на 0,9% на фоне слабеющего на 0,6% рубля. При этом важно отметить, что внутренние факторы продолжают оказывать поддержку отечественному рынку, поскольку падение на азиатских и европейских площадках гораздо более заметное: -1,4-2,4% и -1-1,5% соответственно. Поводами для распродаж на финансовых рынках стали высказывания китайской и американской сторон о текущем состоянии торговых переговоров. Председатель Китая призвал граждан готовиться к трудным временам, а министр финансов США отметил отсутствие готовности Вашингтона продолжать переговоры. Тем не менее, по словам С.Мнучина, пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта не будут вводиться до Саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня. Последнее оставляет хоть и крошечную, но надежду на возобновление диалога между странами. Помимо торговых войн, медвежьим настроениям поспособствовали опубликованные протоколы с последнего заседания ФРС, в которых не было ни намека на снижение ставки в этом году. В лидерах снижения на российском рынке сегодня, тем не менее, горно-металлургический и потребительский сектора. Первый - за счет падения котировок акций Мечела и Русала, второй - за счет снижения стоимости акций X5 Retail после отсечки", - отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.