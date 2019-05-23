Эйфория среди локальных инвесторов вряд ли продолжится, время сокращать существующие позиции в российских бумагах - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Как пишут эксперты, средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах на "Московской бирже" вырос на 2,2% по итогам недели, завершившейся в среду. При этом институциональные потоки в целом распределились равномерно между покупками и продажами. Таким образом, следует из отчета, рост в российских бумагах до новых максимумов на фоне негативного внешнего фона был обусловлен активностью локальных инвесторов, что, по мнению Смольянинова и Мордовцева, едва ли является надежным основанием для устойчивой позитивной динамики рынка. "С фундаментальной точки зрения российский рынок акций находится в середине диапазона, который соответствует нашей рекомендации "держать" (1230-1370 пунктов по индексу РТС). Наиболее разумный подход заключается в том, чтобы начать сокращать позиции в бумагах, с прицелом на покупку ниже 1230 пунктов по индексу РТС, или "шортить" в случае роста индекса РТС свыше 1370 пунктов", - полагают они.

По итогам прошедшей недели, как сообщается в обзоре, отток из акций РФ через ETF составил $82 млн, в то время как на неделе с 9 по 15 мая - $150 млн. "Эти две недели стали худшими последовательными неделями для России с точки зрения потоков ETF с июня прошлого года. Большая часть оттоков пришлась на GEM ETF, в то время как оттоки из российских ETF на этой неделе оказались умеренными и составили $24 млн. Инвесторы уходят из EM, однако России пока удалось не только противостоять этому давлению, но и обновить многомесячные максимумы. Тем не менее мы не верим в продолжительное отклонение России от трендов на всех EM и отмечаем, что с тактической точки зрения ситуация выглядит негативной, по крайней мере, с точки зрения динамики потоков фондов", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".