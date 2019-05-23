Рубль достойно переносит рост глобальных рисков - БКС

В четверг курс рубля сдержанно ослабляется до уровней 64,7 - рыночные опасения затяжного и жесткого торгового конфликта США и Китая оказывают давление на весь сегмент рисковых активов.

"Негатив в новостном фоне по торговому противостоянию Китая и США в четверг усилился, - считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - С одной стороны, Китай настаивает на том, что действия Штатов в отношении китайских компаний, в том числе Huawei, имеют характер "экономической травли". На этом фоне представили КНР продолжают придержаться линии непринятия жесткой позиции США, заявляя о том, что фактически возвращение к переговорам может быть реализовано только в случае равноправного диалога между странами. С другой стороны, такой тревожный тон заявлений Поднебесной усугубляется тем, что ведущие инвестдома наполняют рынок информацией о пересмотре своих взглядов на сценарий протекающего торгового конфликта между странами в пользу увеличения его жесткости".

В результате тревожность участников рынка продолжила нарастать. Обеспокоенность рисками, которые формирует торговое противостояние для роста мировой экономики, нашла свое отражение и в движениях нефтяных котировок. В середине четверга нефтяные цены снизились ниже отметки 70$, главным драйвером данного понижательного движения аналитик "БКС Премьер" считает именно текущую подавленность аппетитов инвесторов к покупке риска.

"Тем не менее, рублю удается в существенной мере купировать объемы ослабления, даже с учетом понижательного движения нефтяных цен, - указывает Антон Покатович. - Вчерашние аукционы ОФЗ, на которых был размещен очередной масштабный объем долга, позволяют полагать, что интерес к российским активам со стороны нерезидентов остается весьма высоким. На данный момент мы не считаем, что рубль готов вернуться в девальвационный коридор. Во-первых, текущий спад в нефти вряд ли будет иметь долгосрочный характер, и к лету котировки, по нашим прогнозам, снова вернуться к росту, потенциал которого оценивается нами как весьма существенный - на уровнях 75$ и выше. Во-вторых, пока действует санкционная пауза, российские активы имеют самую высокую привлекательность по фундаментальному базису экономики и кредитоспособности в сравнении с другими развивающимися аналогами. Учитывая вышеизложенное, полагаем, что рублю в перспективе ближайших дней удастся сохраняться в достаточно комфортном диапазоне 64-66".