Рубль исчерпал все возможности для укрепления - "Открытие Брокер"

"На Московской бирже к обеду четверга доллар стоит 64 руб. 74 коп., - констатирует портфельный менеджер "Открытие Брокер"

Тимур Нигматуллин. - Вблизи текущих ценовых уровней рубль можно считать справедливо оцененным. Сформировавшийся в начале года тренд на укрепление, по всей видимости, близок к своему исчерпанию. В частности, рубль уже практически полностью отыграл такие драйверы, как объективное снижение санкционных рисков после публикации законопроекта DASKA-2019 и сообщений об "усталости" Конгресса США от антироссийских санкций, сезонное сокращение внешних платежей, Carry trade нерезидентов в ОФЗ на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ заседании в июне и приток средств в акции на ожиданиях дивидендного периода, в т.ч. в "Газпром".

При этом дальнейшему укреплению рубля по-прежнему мешает "бюджетное правило" Минфина РФ, который планомерно скупает с открытого рынка валюту на поступающие в бюджет средства от продажи нефти дороже $40 за баррель. Считаем, что переломным моментом на валютном рынке станет разрешение торгового спора между США и Китаем. Соответствующие переговоры не могут продолжаться бесконечно. Администрация Трампа не может затягивать с ними за год до выборов президента, поэтому, вероятно, пойдёт на существенные уступки, чтобы добиться заключения соглашения. Соглашение, если оно состоится, с высокой вероятностью совпадет с годовым минимумом по доллару в районе 61-63 руб. Далее можно рассчитывать на небольшой отскок с последующим формированием "боковика". В среднем по году полагаем, что курс доллара будет находиться вблизи 65-66".