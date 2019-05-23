Поддержку рублю по-прежнему оказывает стабильно высокий спрос на ОФЗ - БКС

"Пара USD/RUB стартовала в "зеленой зоне" и после кратковременного отката продолжила активно повышаться, обновив недельный максимум, - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Пара EUR/RUB в четверг открылась вверх и вслед за кратковременным нисходящим движением также перешла к поступательному росту, тем не менее демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем рынке. Протекционистская атака США на китайский корпоративный сектор получила крайне негативное развитие. Несмотря на смягчение санкций в отношении Huawei, ее иностранные партнеры отказываются от сотрудничества с китайским IT-гигантом, что вызвало снижение акций технологических компаний по всему миру".

Кроме того, Штаты подключили к внешнеторговому давлению на Пекин геополитические инструменты, направив свои военные корабли через пролив между материковым Китаем и Тайванем. В свою очередь, китайский лидер призвал готовиться к трудным временам из-за ухудшения международной ситуации, что свидетельствует о низких шансах на быстрое решение внешнеторговых проблем.

На этом фоне глобальные рисковые активы с начал дня демонстрируют негативную динамику. Нефтяные цены ускорили снижение, большинство развивающихся валют также находятся под давлением. Однако рубль несет относительно небольшие потери на столь негативном внешнем фоне, подчеркивает Дмитрий Бабин.

"Поддержку российской валюте оказывает отечественный долговой рынок, который остается под влиянием стабильно высокого спроса на ОФЗ. Индекс гособлигаций RGBI на старте сессии в очередной раз обновил девятимесячный максимум, перейдя затем к сдержанной коррекции. Вчерашние аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ вновь прошли при высокой активности инвесторов, было размещено бумаг на общую сумму 96,3 млрд руб. при спросе в 241,5 млрд руб.", - заключает аналитик "БКС Брокер".