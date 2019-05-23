Китайский центробанк выходит на рынок для стабилизации валюты - Julius Baer

"Давление на китайский юань (CNY) в связи с ростом напряженности в торговых переговорах привело к его ослаблению на 2,5% относительно доллара США (USD) с начала мая и закреплению пары CNY/USD на уровне выше 6,90 с прошлой пятницы, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - До сих пор Народный банк Китая (ЦБ страны) удерживал уровень пару ниже 6,90, что отражало его стремление обеспечить стабильность национальной валюты, и принимал меры по контролю за ее ослаблением. Во вторник регулятор обнародовал планы в ближайшем будущем провести внеочередное размещение деноминированных в гонконгских юанях (CNH) векселей, что должно сократить излишнюю ликвидность за пределами материкового Китая и привести к снижению привлекательности открытия коротких позиций по CNH. Следует отметить, что макропруденциальные меры, включая контрциклическую политику и 20%-ный резервный депозит при форвардной покупке иностранной валюты в континентальном Китае, остаются в силе, что обеспечивает определенную поддержку курсу юаня".

До сих пор китайские власти не допускали ослабления юаня, чтобы компенсировать влияние внешнеторговых тарифов, однако валютный курс остается инструментом, который в любой момент может быть использован Пекином при эскалации тарифной войны, отмечает эксперт Julius Baer. Важным аргументом для регулятора является то, что резкое ослабление юаня может привести к оттоку капитала и дестабилизации внутреннего финансового рынка из-за повышения заимствований за пределами материкового Китая, что окажет неблагоприятное влияние на реальную экономику. В настоящий момент китайский центробанк также разумно воздерживается от использования слишком большого количества резервов для удержания пары CNY/USD ниже психологически важного уровня в 7, поскольку это ограничит пространство для дальнейшего монетарного стимулирования и будет способствовать однонаправленным массовым ставкам трейдеров на ослабление юаня, отмечает специалист Julius Baer.

"Золотовалютные резервы Китая в апреле сократились до 3,095 трлн долл. США, в то время как в марте снизились вложения Китая в американские казначейские облигации. Гособлигации КНР являются явным получателем выгоды от текущей торговой войны. Так, доходность по 10-летним бумагам в понедельник снизилась до 3,26%, что является самым низким показателем за месяц, но к настоящему моменту вернулась к 3,31%, что по-прежнему ниже доходности по 7-летним гособлигациям, которая находится на уровне 3,36%. По прогнозам экономистов Julius Baer, пара CNY/USD будет торговаться на уровне 6,80 на горизонте 3 месяцев и 6,85 на горизонте 12 месяцев.

Плюсы и минусы падения китайской валюты ниже 7 юаней за доллар неоднозначны, однако пока что центробанк Китая предпочитает поддерживать стабильность юаня. Несмотря на то, что мы признаем риск снижения курса юаня, которое может быть использовано при эскалации тарифной войны, мы ожидаем, что гособлигации Китая продолжат испытывать позитивный эффект от политики регулятора, а также от включения китайских бумаг в международные индексы", - заключает Магдален Тео.