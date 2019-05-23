Сохраняем нейтральную позицию по рынку нефти - Julius Baer

"Опасения по поводу возможной нехватки предложения на рынке нефти сокращаются, что привело к снижению котировок "черного золота" до 70 долл. США за баррелью - комментирует ситуацию на рынке нефти главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Официальные данные показывают неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США. Кроме того, растут опасения по поводу последствий торговой войны для экономического роста. Уверенный прирост сланцевой добычи более чем компенсирует снижение импорта нефти из Венесуэлы и с Ближнего Востока. Также наблюдается сезонное повышение объемов переработки сырья в связи с приближением пика летнего автомобильного сезона".

Снижение котировок нефти, по мнению эксперта, идет наперекор недавней эскалации напряженности на Ближнем Востоке, которая сопровождается американскими санкциями против Ирана и данными в том числе Саудовской Аравией обещаниями продолжить соблюдать лимиты добычи нефти.

"Ситуация на стороне предложения действительно выглядит неустойчивой, если кроме всего прочего учитывать тенденцию дальнейшего снижения производства в Венесуэле, - указывает Норберт Рюкер. - Однако, постепенное увеличение добывающих мощностей и высокая маржинальность поддерживают быстрый рост производства сланцевой нефти, который при отсутствии неожиданных перебоев компенсирует дефицит предложения сырья из других стран. Важно учитывать, что как соглашение стран-производителей нефти по объемам добычи, так и американские санкции против Ирана в определенной мере зависят от цен на нефть. В случае, если они вырастут до 80 долл. США за баррель, политика нефтяных держав, скорее всего, будет пересмотрена, и ключевые покупатели иранской нефти выступят против американских санкций. Помимо снижения спроса существуют и другие негативные факторы, которые не допустят возможности длительного роста котировок. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку".