Доходности ОФЗ не пошли ниже, несмотря на огромный спрос - Райффайзенбанк

"На вчерашних аукционах спрос на ОФЗ составил 241,5 млрд руб. Минфину удалось реализовать 96,3 млрд руб., не предоставив премии по доходности ко вторичному рынку (даже по свежему 11-летнему выпуску ОФЗ 26228, отсечка по нему составила YTM 7,92%). Исходя из структуры удовлетворенных заявок (основной объем был выставлен по средневзвешенной цене, которая определилась по заявкам с очень близкими котировками, скорее всего, от одного участника), попрежнему присутствует узкий круг очень крупных покупателей. Неудовлетворенный спрос на «первичке» не транслировался в повышение интереса к ОФЗ на вторичном рынке, доходности преимущественно консолидировались на ранее достигнутых уровнях (после сильного ралли на прошлой неделе). Стоит отметить, что помимо санкций основным риском для ОФЗ является все более вероятная торговая война между США и Китаем, а также быстрый рост сланцевой добычи нефти в США, что может привести к коррекции цен на сырье и ослабление рубля (это может не позволить ЦБ РФ провести два снижения ключевой ставки в этом году, как это предполагают котировки ОФЗ)", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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