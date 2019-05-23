Рубль в четверг имеет шансы продемонстрировать более сильную динамику в паре с евро, чем в паре с долларом - "Нордеа Банк"

"Рубль находится под умеренным давлением в паре с долларом США на фоне продолжающихся торговых противоречий между США и Китаем и снижения нефтяных котировок. Российская валюта вчера продолжила умеренно укрепляться (+0.05% в паре с долларом и +0.15% в паре с евро). Укрепление было наиболее заметно на старте торгов, когда инвесторы продолжали отыгрывать новости о потенциальном сокращении предложения ОФЗ. Вчерашний еженедельный аукцион ОФЗ вновь подтвердил устойчивость аппетита к российским бумагам. Спрос на бумаги по итогам двух аукционов составил рекордные 241.5 млрд. руб. От более заметного укрепления рубль, вероятно, удержало некоторое снижение цен на нефть, которые ушли ниже отметки $71/bbl. С учётом последних данных по недельной инфляции по итогам мая она может опуститься до 5-5,1%. Среднесуточный рост цен также продолжает замедляться, формируя дополнительные предпосылки для снижения ключевой ставки в июне. Сегодня российская валюта имеет шансы продемонстрировать более сильную динамику в паре с евро, чем в паре с долларом, на фоне публикации данных по европейским PMI", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".