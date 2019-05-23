Credit Suisse снизил рейтинг GDR НОВАТЭКа до "нейтрально"

Credit Suisse понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с "выше рынка" до "нейтрально", говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками инвестбанка, осталась без изменения и составляет $190 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $187,9 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("нейтрально").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $202,8 за штуку.