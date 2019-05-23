На российский рынок акций в четверг будет оказывать давление непростая обстановка в мире - Альфа-банк

"Индекс РТС приближается к отметке 1 300 пунктов, то есть к максимуму февраля прошлого года; мировые рынки падают на фоне опасений в отношении динамики акций компаний технологического сектора, - комментирует аналитик Альфа-банка Джон Волш. - Российский рынок акций двигался против тренда второй день подряд. Индекс РТС вырос на 1,1% до 1 292 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,9% до 2 638 пунктов, проигнорировав настроения на глобальных рынках. На европейских рынках рост в начале дня был нейтрализован некоторым снижение ближе к закрытию (StoxxEuro600 потерял 0,1%) на фоне распространения американо-китайского торгового конфликта на компании технологического сектора. Индекс РТС приближается к уровню 1 300 впервые с февраля 2018 г. Долларовый индекс вырос на 3,7% с начала года, тогда как его мировые аналоги снижались: (индекс StoxxEuro600 опустился на 2,9%), S&P 500 (-2,8%) и MSCI EM (-7,5%). Рост российских акций был вызван одновременно несколькими факторами: сезоном дивидендных выплат, высокими ценами на нефть, улучшением отношений с ЕС, смягчением санкций и в целом отсутствием плохих новостей в последнее время. Курс рубля не изменился и составил 64,39 руб. за доллар, так как поддержку курса в период налоговых выплат нейтрализовало снижение цен на нефть. Цены на нефть опустились в ходе вечерних торгов (Brent -2,2% до $70,60 за барр.) на фоне того, что американо-китайская торговая война возобновила опасения по поводу глобального роста, а статистика EIA свидетельствует о росте запасов США на 4,8 млн барр. на прошлой неделе. На российский рынок акций сегодня будет оказывать давление непростая обстановка в мире: во-первых, слабые цены на нефть, которые снизились сегодня ночью и продолжают падать сейчас (Brent опустилась на 0,8% до 70,41 барр. за доллар), и, во-вторых, распространение американо-китайского торгового конфликта на компании технологического сектора".