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23 мая 2019 года 12:03
Заявленный в ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона нового выпуска бондов Транснефти, возможно, будет снижен - Уралсиб
Заявленный в ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона нового выпуска бондов Транснефти, скорее всего, будет снижен, считает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина. "В четверг - 23 мая - с 11:00 до 16:00, будут приниматься заявки на новый бонд Транснефти серии БО-001Р-11 и объемом 15 млрд руб.. Бумага будет довольно короткой со сроком обращения полтора года. Ориентир ставки первого купона в ходе премаркетинга был заявлен в диапазоне 8,1-8,25%, что транслируется в доходность к погашению в размере 8,26-8,42% годовых и премию к кривой ОФЗ около 100-115 б.п. В предыдущий раз, в апреле прошлого года, эмитент размещал трехлетний выпуск под ставку купона 7% годовых. На наш взгляд, справедливый уровень спреда для такого эмитента, как Транснефть, составляет порядка 80 б.п., так что сегодня в ходе сбора заявок ориентир должен быть снижен. Однако торговых спекулятивных идей в полуторалетнем бонде мы сейчас не видим и отдаем предпочтение среднесрочным бумагам. Размещение нового выпуска на бирже запланировано на 31 мая", - говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".
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