Поддержкой выступает рубеж в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи - БКС

"Индекс Московской биржи торгуется на исторических максимумах, показав уверенный рост в предыдущие два дня, - комментирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - Причем последние движения наверх идут в разрез с остальными развивающимися площадками и товарными ценами, что нетипично для отечественного рынка. Если за неделю мы прибавили около 2,4%, то в целом глобальный рынок, наоборот, показал преимущественно отрицательную динамику. Ситуация в ключевой для нас нефтяной индустрии остается стабильной, поддержку сырьевым ценам оказывает уверенное поведение ОПЕК+ по сокращению добычи и геополитическая напряженность в Персидском заливе. Тем не менее мы наблюдаем локальное снижение нефтяных котировок. На текущий момент Brent теряет около 0,9%, торгуясь по $70,32 за баррель, что уже почти на 7% ниже апрельского максимума. Причиной для негативной динамики стал очередной рост запасов в США, который по данным Управления энергетической информации, составил 4,7 млн баррелей вместо ожидаемого сокращения на 0,6 млн".

Также в разрез прогнозам о снижении, напротив, показали прирост товарные запасы бензина и коммерческие запасы дистиллятов. Ближайшей сильной поддержкой выступает рубеж в 70$ за баррель Brent, для пробоя которого у продавцов в настоящее время аргументов недостаточно.

"Сегодня с утра индекс Мосбиржи показывает умеренное снижение, что стало вполне предсказуемым после успеха предыдущих дней с учетом внешних факторов. Зарубежные площадки раскрашены в красный цвет. Фьючерс на S&P500% и европейские DAX30 и FTSEE100 умеренно снижаются. Азия завершила торги также в минусе: потери индекса SHANGHAI -1,36%, NIKKEI - 0,62%. Бразильский BOVESPA потерял 0,13. В таких условиях сохраняется вероятность усиления негативной динамики российского рынка акций, поддержкой выступает рубеж в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи. Сегодня в фокусе внимания инвесторов протоколы заседания ЕЦБ и цифры по деловой активности в США и Еврозоне", - заключает эксперт БКС.