EUR/USD опустилась до 1,1130 - FxPro

"Единая валюта "тает" под давлением беспокойства вокруг торговых войн и общей тяги в защитные активы (доллар и японская иена). EUR/USD утром опустилась до 1,1130, что в одном шаге от двухлетних минимумов, достигнутых в конце апреля. Провал под 1,1100 способен усилить давление продавцов на срабатывании "стоп-ордеров" после взятия важного круглого уровня", - предупреждают аналитики FxPro.