Техническая картина продолжает располагать к дальнейшему росту рынка акций - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы, несмотря на негативный внешний фон. Поводом к продажам в наших акциях могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне данных Минэнерго США, показавших существенный рост запасов нефти и бензина, нефть марки Brent потеряла более 1%. Также "медведей" поддерживала динамика внешних фондовых площадок. Так, к вечеру в Европе основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3%. Несмотря на это к 18.00 мск индекс МосБиржи вырос на 0,8%, поднявшись в район 2639 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Новатэка и Газпромнефти, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались Алроса и Росстети, потерявшие 1,3% и 1,4% соответственно. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи установил новый исторический максимум в районе 2646 пунктов. При этом техническая картина продолжает располагать к дальнейшему росту рынка. Ближайшими же поддержками для индекса могут послужить уровни 2590 и 2550 пунктов, а также восходящий тренд ускорения, берущий начало от минимумов декабря прошлого года и проходящий в районе 2525 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.