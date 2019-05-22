Итоги аукционов ОФЗ: спрос побил рекорд, Минфин сдержал обещание ограничить объемы размещения - Промсвязьбанк

"Ралли на рынке ОФЗ продолжается - за неделю кривая госбумаг снизилась на 25 б.п. - инвесторы продолжают переоценивать госбумаг в ожидании снижения ставки ЦБ 14 июня. При этом только за сегодня кривая еще опустилась на 7-12 б.п. Помимо ожиданий по ослаблению монетарной политике спрос на госбумаги подогрел Минфин, который накануне заявил, что может снизить объем предложения госбумаг, начать более жестко подходить к премиям на аукционах и даже вернуть лимиты по объему предложения. Кроме того, после весеннего пересмотра бюджета в части снижения программы заимствований возможна также и осенняя корректировка программы.

В результате, совокупный спрос на сегодняшних аукционах по размещению 5- и 11-летних выпусков снова побил рекорд, составив 241,5 млрд. руб. Минфин при этом сдержал обещание ограничить премии и объем размещения, удовлетворив лишь 40% спроса (96,3 млрд. руб.) при среднем значении данного показателя с начала года около 57%. В 10-летних ОФЗ все еще сохраняется премия к текущему уровню ключевой ставки - порядка 14 б.п. (доходность 7,89%) - ждем обнуление премии и снижения доходности бенчмарка к заседанию Банка России 14 июня до 7,75% годовых", - комментирует итоги аукциона ОФЗ эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.