Российский рынок акций игнорирует внешний фон - Алор Брокер

"Отечественный фондовый рынок сегодня опять переписал исторические рекорды, поднимаясь почти на процент, но так и не решившись штурмовать сопротивление 2650 пунктов по Индексу Мосбиржи, - отмечает инвестиционный советник "Алор Брокер" Евгений Корюхин. - Однако и такой рост вызывает много вопросов и мало объяснений. Весь день американские фьючерсы потихоньку снижались, фондовая Америка открылась в 0,3-процентном минусе. Пошла вниз и нефть, причем снижение усилилось после публикации данных Минэнерго США по запасам, согласно которым они выросли на 4,7 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,6 млн баррелей. На этом, кстати, повышается риск ухода нефтяных котировок к сильной поддержке - чуть ниже 70 долларов".

Однако российский рынок, по мнению эксперта, внешний фон полностью игнорирует: "На рынке просто появились свежие деньги, но откуда они пришли и почему именно в последние дни - остается загадкой. В лидерах роста сегодня нефтянка и присоединившиеся к ней бумаги энергетиков. Хуже рынка торгуется сильно перекупленный "Газпром". Видимо, многие задались вопросом, а что, собственно, хорошего в этой бумаге? Наверняка увеличился и объем открытых шортов. Но именно в них таится подвох: очередной рост рынка вызовет очередное массовое закрытие коротких позиций и "национальное достояние" вполне может сходить в район 215 руб. Более реалистичный сценарий предполагает снижение котировок хотя бы в район 190 руб. Потихоньку подрастает Сбербанк, который оказался ближе к вечеру посередине между поддержкой и сопротивлением: 230 и 240 руб.".