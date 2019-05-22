Рост на рынке угля сменяется коррекцией - Julius Baer

На рынке угля началась коррекция после нескольких месяцев роста, - констатирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Кроме того, продолжается расхождение между динамикой котировок на мировых площадках и в Китае, крупнейшем национальном рынке. Рост экспорта из Австралии и США увеличивает глобальное предложение, а снижающаяся стоимость природного газа приводит к сокращению потребления угля электростанциями. Не так давно в Великобритании впервые в современной истории на целую неделю была остановлена работа последних в стране угольных электростанций. В США на долю угля приходится уже менее 30% всей вырабатываемой электроэнергии. Давление на котировки сырья на мировом рынке также исходит из Китая, который, как предполагается, пытается снизить импорт угля в страну путем введения бюрократических барьеров. В угольной отрасли страны сохраняется высокая долговая нагрузка, так что власти принимают различные меры, чтобы поддержать выравнивание балансов компаний. Кроме того, на китайском рынке угля сохраняется олигополия: львиная доля добычи сырья приходится всего на три провинции страны. Проверки технической и экологической безопасности становятся стандартным инструментом для временного ограничения добычи и поддержания уровня цен. Рынок угля продолжает находиться под влиянием перехода на новые источники энергии, включая природный газ и возобновляемые ресурсы. Рост экспорта СПГ и политика китайских властей в угольной отрасли являются долгосрочными трендами для рынка, которые продолжат оказывать давление на мировые котировки".