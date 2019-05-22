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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост на рынке угля сменяется коррекцией - Julius Baer
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22 мая 2019 года 17:57
Рост на рынке угля сменяется коррекцией - Julius Baer
На рынке угля началась коррекция после нескольких месяцев роста, - констатирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Кроме того, продолжается расхождение между динамикой котировок на мировых площадках и в Китае, крупнейшем национальном рынке. Рост экспорта из Австралии и США увеличивает глобальное предложение, а снижающаяся стоимость природного газа приводит к сокращению потребления угля электростанциями. Не так давно в Великобритании впервые в современной истории на целую неделю была остановлена работа последних в стране угольных электростанций. В США на долю угля приходится уже менее 30% всей вырабатываемой электроэнергии. Давление на котировки сырья на мировом рынке также исходит из Китая, который, как предполагается, пытается снизить импорт угля в страну путем введения бюрократических барьеров. В угольной отрасли страны сохраняется высокая долговая нагрузка, так что власти принимают различные меры, чтобы поддержать выравнивание балансов компаний. Кроме того, на китайском рынке угля сохраняется олигополия: львиная доля добычи сырья приходится всего на три провинции страны. Проверки технической и экологической безопасности становятся стандартным инструментом для временного ограничения добычи и поддержания уровня цен. Рынок угля продолжает находиться под влиянием перехода на новые источники энергии, включая природный газ и возобновляемые ресурсы. Рост экспорта СПГ и политика китайских властей в угольной отрасли являются долгосрочными трендами для рынка, которые продолжат оказывать давление на мировые котировки".
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22 мая 2019 года 16:00
"Мы считаем, что "Газпром нефть" сохранит коэффициент долговой нагрузки немного ниже 1.0x, направив денежные потоки на новые проекты и выплату дивидендов. Еврооблигации SIBNEF торгуются с премией 10-15 б.п. к кривой доходности "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB-) и выглядят справедливо оцененными", -... читать дальше
.22 мая 2019 года 14:37
"Рынок ухитряется сохранять на лице позитивную мину, несмотря на общие риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая, - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Американский рынок акций вчера закрылся с неплохим приростом - после того как США отложили на 90 дней... читать дальше
.22 мая 2019 года 13:42
"Цены на нефть сейчас "охлаждаются". Отчет Американского института нефти показал неожиданный рост объема запасов сырой нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:50
"Спрос на российский риск сохраняется на высоком уровне – доходность 10-летнего "бенчмарка" снова обновила минимумы с февраля прошлого года, достигнув 4,24% годовых. "Бенчмарки" Индонезии и ЮАР прибавили 1-2 б.п. по доходности, Бразилии и Мексики снизились 1-2 б.п. Доходность UST’10 продолжает... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:28
"Нефть на сегодняшнее утро перешла к снижению ввиду затухания геополитических рисков и переоценки темпов роста мировой экономики. ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,2% с 3,3% на фоне эскалации торговых войн. Запасы от API не совпали с консенсусом, показав рост запасов... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:10
"Нефтяные котировки во вторник консолидировались вблизи прежних уровней на фоне сохранения ключевых драйверов рынка. Фьючерсы на Brent сохраняют прежний ценовой диапазон - $71,8-73,5 за баррель. Постепенно котировки смещаются в нижнюю часть диапазона, что увеличивает риски снижения в краткосрочной... читать дальше
.22 мая 2019 года 09:26
Фондовые индексы США выросли во вторник на новостях про Huawei. Фондовые индексы АТР слабо меняются в среду. Нефть дешевеет на глобальных рисках, Brent опустилась ниже $72 за баррель. читать дальше
.21 мая 2019 года 16:45
"Движения нефти остаются в коридоре $71-73. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ в минувшие выходные не привнесли существенных изменений в настроения рынка. Полагаем, что потенциал роста в нефти сохраняется. "Боковое" движение цен за отсутствием активизации драйверов определятся... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:42
Готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики удерживает финансовые рынки от сильного падения - Райффайзенбанк
"Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:27
По мнению руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха, мировой рынок облигаций находится под воздействием целого ряда противоречивых факторов. Свежая статистика оставляет желать лучшего. Так, например, важный для игроков индекс деловой активности от... читать дальше
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