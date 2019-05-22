Отечественный рынок акций продолжает выглядеть достаточно сильным - "Открытие Брокер"

"Индекс МосБиржи продолжает "штамповать" рекорды благодаря нефтяным бумагам и металлургам. Устойчивые цены на нефть обещают улучшение финансовых показателей российских нефтяников и повышение дивидендных выплат. Металлурги также могут рассчитывать на преимущества в условиях взаимных торговых барьеров между КНР и США. Корпоративные отчёты также не мешали росту индексов. Прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО в I квартале увеличилась на 35% до 27,43 млрд рублей при снижении выручки на 5,2%. Среди слабых бумаг остаются привилегированные акции "Транснефти". Такая тенденция продолжится до прояснения объёма выплаты компенсаций из-за поставок загрязнённой нефти. Кроме того, при растущем рынке слабым спросом пользовались защитные бумаги электроэнергетики. Активность оставалась довольно высокой, к середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" превысил 22 млрд рублей. В вечерние часы ожидаются выступления различных представителей ФРС, включая президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса, а также протокол заседания ФРС. На фоне депрессивных западных индексов отечественный рынок акций продолжает выглядеть достаточно сильным благодаря перспективам роста дивидендной доходности", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.