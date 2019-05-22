Рубль пользуется спросом на фоне успешных ОФЗ - "Открытие Брокер"

"Рубль весьма активно укреплялся на фоне размещений ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4610 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,78%, недельная - до 7,87%, а месячная - до 8,08%. Высокий спрос на ОФЗ продолжает обеспечивать рубль сильной поддержкой. На первом из двух аукционов Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года. Удалось разместить бумаги на 72,996 млрд рублей по номиналу при спросе 162,018 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,69%. Доходность оказалась явно ниже, чем на предыдущих аукционах, что можно связать со снижением прогноза по инфляции в ЦБ на конец года до 4,5%-5,0% с прежних 4,7%-5,2%. Фактически рынок уже готовится к снижению ставки на ближайших двух заседаниях", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.