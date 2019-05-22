Еврооблигации SIBNEF выглядят справедливо оцененными - БКС Глобал Маркетс

"Мы считаем, что "Газпром нефть" сохранит коэффициент долговой нагрузки немного ниже 1.0x, направив денежные потоки на новые проекты и выплату дивидендов. Еврооблигации SIBNEF торгуются с премией 10-15 б.п. к кривой доходности "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB-) и выглядят справедливо оцененными", - указывают аналитики БКС Глобал Маркетс.