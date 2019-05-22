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22 мая 2019 года 15:42
Ралли отечественного долгового рынка укрепляет рубль - БКС
"В среду рубль укрепляется до уровней, близких к 64,2 - ралли отечественного долгового рынка поддерживает валюту. На протяжении последних недель рублю удавалось сохранять устойчивость в сравнении с другими аналогами emerging markets к подавленной конъюнктуре рынка после очередного витка торгового конфликта США и Китая. Рублевая толерантность к риску продолжает определяться фундаментальной устойчивостью российской экономики и комфортной конъюнктурой нефтяного рынка выше 70$. Для некоторых участников рынка рублевые активы на данный момент могут стать "островком", выведенным из-под влияния подавленных рыночных настроений. Заявления представителя Минфина о том, что объемы предложения ОФЗ на аукционах могут быть снижены в перспективе, а также о том, что министерство может вернуться к механизму фиксированного размещения выпусков, стали мощным фактором роста отечественного долгового рынка, усилив масштабный спрос на данные активы. По итогам первой части сегодняшнего аукциона по размещению 5-летних бумаг Минфину удалось разместить значительный объем в 73 млрд руб. при колоссальном спросе в 162 млрд руб. На наш взгляд, значительная часть спроса в ОФЗ продолжает формироваться нерезидентами, отражая текущий позитивный взгляд рынка на российские активы. Полагаем, что такое принятие российского риска может продолжиться в ближайшей перспективе. С одной стороны, пока Штаты заняты торговым спором с Китаем и давлением на Иран, для РФ санкционная пауза может успешно продолжиться. С другой стороны, с учетом того, какую устойчивость демонстрировали российские рынки к внешним понижательным движениям в течение последних двух недель, можно полагать, что к заседанию ЦБ РФ в июне отечественным рынкам также удастся подойти без масштабных понижательных движений. Если ситуация будет развиваться в таком ключе - склонность российских рынков к понижательным движениям останется весьма ограниченной, то с учетом складывающейся на данный момент траектории развития инфляционных процессов, считаем, что у регулятора в июне будет достаточно места для понижения ключевой ставки до уровня 7,5%. Данный маневр, как и его ожидания, могут запустить еще одно ралли долгового рынка РФ, оказав тем самым существенную поддержку рублю. В перспективе до конца недели считаем, что курс рубля имеет шансы предпринять попытку для укрепления к уровням 64 - триггером для укрепления могут стать как вторая часть аукциона ОФЗ в случае наличия масштабного спроса на российскую "длину", так и налоговый период в условиях нефтяной поддержки. Прогнозируемый диапазон до конца недели - 63,7-65,3 руб. за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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22 мая 2019 года 17:57
На рынке угля началась коррекция после нескольких месяцев роста, - констатирует главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Кроме того, продолжается расхождение между динамикой котировок на мировых площадках и в Китае, крупнейшем... читать дальше
.22 мая 2019 года 16:00
"Мы считаем, что "Газпром нефть" сохранит коэффициент долговой нагрузки немного ниже 1.0x, направив денежные потоки на новые проекты и выплату дивидендов. Еврооблигации SIBNEF торгуются с премией 10-15 б.п. к кривой доходности "Газпрома" (Baa2/BBB-/BBB-) и выглядят справедливо оцененными", -... читать дальше
.22 мая 2019 года 14:37
"Рынок ухитряется сохранять на лице позитивную мину, несмотря на общие риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая, - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Американский рынок акций вчера закрылся с неплохим приростом - после того как США отложили на 90 дней... читать дальше
.22 мая 2019 года 13:42
"Цены на нефть сейчас "охлаждаются". Отчет Американского института нефти показал неожиданный рост объема запасов сырой нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что за прошлую неделю запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:50
"Спрос на российский риск сохраняется на высоком уровне – доходность 10-летнего "бенчмарка" снова обновила минимумы с февраля прошлого года, достигнув 4,24% годовых. "Бенчмарки" Индонезии и ЮАР прибавили 1-2 б.п. по доходности, Бразилии и Мексики снизились 1-2 б.п. Доходность UST’10 продолжает... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:28
"Нефть на сегодняшнее утро перешла к снижению ввиду затухания геополитических рисков и переоценки темпов роста мировой экономики. ОЭСР понизила прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,2% с 3,3% на фоне эскалации торговых войн. Запасы от API не совпали с консенсусом, показав рост запасов... читать дальше
.22 мая 2019 года 10:10
"Нефтяные котировки во вторник консолидировались вблизи прежних уровней на фоне сохранения ключевых драйверов рынка. Фьючерсы на Brent сохраняют прежний ценовой диапазон - $71,8-73,5 за баррель. Постепенно котировки смещаются в нижнюю часть диапазона, что увеличивает риски снижения в краткосрочной... читать дальше
.22 мая 2019 года 09:26
Фондовые индексы США выросли во вторник на новостях про Huawei. Фондовые индексы АТР слабо меняются в среду. Нефть дешевеет на глобальных рисках, Brent опустилась ниже $72 за баррель. читать дальше
.21 мая 2019 года 16:45
"Движения нефти остаются в коридоре $71-73. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+ в минувшие выходные не привнесли существенных изменений в настроения рынка. Полагаем, что потенциал роста в нефти сохраняется. "Боковое" движение цен за отсутствием активизации драйверов определятся... читать дальше
.21 мая 2019 года 14:42
Готовность ФРС к началу смягчения монетарной политики удерживает финансовые рынки от сильного падения - Райффайзенбанк
"Дж. Пауэлл вчера высказался относительно рисков для американской экономики: есть большой долг (и он сейчас в отношении к ВВП выше, чем был в преддверии ипотечного кризиса), который сконцентрирован в корпоративном сегменте, и некоторые компании могут испытать финансовый стресс. Однако, по его... читать дальше
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