Ралли отечественного долгового рынка укрепляет рубль - БКС

"В среду рубль укрепляется до уровней, близких к 64,2 - ралли отечественного долгового рынка поддерживает валюту. На протяжении последних недель рублю удавалось сохранять устойчивость в сравнении с другими аналогами emerging markets к подавленной конъюнктуре рынка после очередного витка торгового конфликта США и Китая. Рублевая толерантность к риску продолжает определяться фундаментальной устойчивостью российской экономики и комфортной конъюнктурой нефтяного рынка выше 70$. Для некоторых участников рынка рублевые активы на данный момент могут стать "островком", выведенным из-под влияния подавленных рыночных настроений. Заявления представителя Минфина о том, что объемы предложения ОФЗ на аукционах могут быть снижены в перспективе, а также о том, что министерство может вернуться к механизму фиксированного размещения выпусков, стали мощным фактором роста отечественного долгового рынка, усилив масштабный спрос на данные активы. По итогам первой части сегодняшнего аукциона по размещению 5-летних бумаг Минфину удалось разместить значительный объем в 73 млрд руб. при колоссальном спросе в 162 млрд руб. На наш взгляд, значительная часть спроса в ОФЗ продолжает формироваться нерезидентами, отражая текущий позитивный взгляд рынка на российские активы. Полагаем, что такое принятие российского риска может продолжиться в ближайшей перспективе. С одной стороны, пока Штаты заняты торговым спором с Китаем и давлением на Иран, для РФ санкционная пауза может успешно продолжиться. С другой стороны, с учетом того, какую устойчивость демонстрировали российские рынки к внешним понижательным движениям в течение последних двух недель, можно полагать, что к заседанию ЦБ РФ в июне отечественным рынкам также удастся подойти без масштабных понижательных движений. Если ситуация будет развиваться в таком ключе - склонность российских рынков к понижательным движениям останется весьма ограниченной, то с учетом складывающейся на данный момент траектории развития инфляционных процессов, считаем, что у регулятора в июне будет достаточно места для понижения ключевой ставки до уровня 7,5%. Данный маневр, как и его ожидания, могут запустить еще одно ралли долгового рынка РФ, оказав тем самым существенную поддержку рублю. В перспективе до конца недели считаем, что курс рубля имеет шансы предпринять попытку для укрепления к уровням 64 - триггером для укрепления могут стать как вторая часть аукциона ОФЗ в случае наличия масштабного спроса на российскую "длину", так и налоговый период в условиях нефтяной поддержки. Прогнозируемый диапазон до конца недели - 63,7-65,3 руб. за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.